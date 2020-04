L’ex difensore viola a parlato a Tuttomercatoweb. Eccone uno stralcio:

Commisso che lei ha conosciuto le dà fiducia?

“Lo salutati una volta tempo fa ad un ristorante e mi è sembrato molto umile nonostante la sua forza economica. Mi è piaciuto molto e cercherà certamente di fare il meglio possibile. Dovrà costruire una squadra più forte di quest’anno ma lo sanno senza dubbio anche Pradè e Antognoni che sono abilissimi e sanno benissimo come fare e come muoversi”.

Sarà una Fiorentina che dovrà essere costruita intorno a Chiesa?

“Non lo so se resta, credo che debbano arrivare comunque giocatori forti in alcune zone del campo. Però poi dovrei conoscere meglio molti altri giocatori che ho potuto valutare ma non in modo approfondito. Spero in una Fiorentina sempre più competitiva”.