Secondo il portale argentino 442, il procuratore Jose Maria Campagnoli ha richiesto che Daniel Passarella (presidente del River dal dicembre 2009 al dicembre 2013) e gli altri ex dirigenti del River Plate vadano a processo per amministrazione fraudolenta a danno del club argentino. Sembra che abbiano “dirottato denaro e altri valori dell’istituzione a proprio vantaggio e a vantaggi di terzi”. I principali beneficiari secondo l’agente? I bar ai quali venivano assegnati 1500 biglietti ogni match. Inoltre “una presunta gestione aziendale nel trasferimento di Fabro avrebbe ingannato il club per $ 944.432,23”. La pena massima alla quale potrebbe andare incontro Passarella è di sei anni di reclusione nel caso in cui venga ritenuto colpevole.