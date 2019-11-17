(FOTO)"El Pibe de Viola.." ACF celebra quella volta in cui Maradona vestì la nostra maglia..
Di seguito riportiamo la particolare foto pubblicata sui social ufficiali della società viola. Nel quale si riporta come Diego Armando Maradona indossò la maglia viola al termine di un'amichevole col...
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 13:11
Di seguito riportiamo la particolare foto pubblicata sui social ufficiali della società viola. Nel quale si riporta come Diego Armando Maradona indossò la maglia viola al termine di un'amichevole col Barcellona. In viola militavano due suoi compagni di Nazionale come Bertoni e Passarella. Ecco il post: