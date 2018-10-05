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(VIDEO): dalla bomba di Passarella al tiki-taka ubriacante: ci si avvicina a Lazio-Fiorentina

Con la consueta clip di Stefano Borgi del Museo Fiorentina e le immagini di Violachannel vi proponiamo un bel prologo di avvicinamento a Lazio-Fiorentina: dall’eurogoal di Passarella passando ad “il p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 17:14
(VIDEO): dalla bomba di Passarella al tiki-taka ubriacante: ci si avvicina a Lazio-Fiorentina -
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Con la consueta clip di Stefano Borgi del Museo Fiorentina e le immagini di Violachannel vi proponiamo un bel prologo di avvicinamento a Lazio-Fiorentina: dall’eurogoal di Passarella passando ad “il pallone è quello giallo” è un amen, ma quanta storia si porta dietro la sfida di Domenica? Scopritelo...

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