Pezzella il nuovo capitano viola: quella colonia argentina da Passarella a Batistuta, fino alle meteore...

Come ricorda La Nazione in edicola oggi, German Pezzella sarà il nuovo capitano della Fiorentina. Il centrale si va ad unire ad una folta colonia di connazionali, passati nel corso degli anni da Firen...

Come ricorda La Nazione in edicola oggi, German Pezzella sarà il nuovo capitano della Fiorentina. Il centrale si va ad unire ad una folta colonia di connazionali, passati nel corso degli anni da Firenze. Da Batistuta a Daniel Passarella, Bertoni, Lojacono, Cejas, il quasi misterioso Diego Fernando La Torre, Humberto Maschio da Avellaneda (uno dei tre famosi «angeli dalla faccia sporca» con Omar Sivori e Antonio Valentino Angelillo), Juan Carlos Morrone e Luis Pentrelli di Rio Della Plata in anni ancora più lontani (1962).