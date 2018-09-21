Salica dalla festa dei Rossi: "Complimenti per la vittoria, valori trasmessi anche alla Fiorentina"

In occasione della festa dei Rossi, vincitori dell'ultimo Calcio Storico, ieri i rappresentanti della Fiorentina Gino Salica, Stefano Pioli, German Pezzella e Giancarlo Antognoni hanno consegnato una...

In occasione della festa dei Rossi, vincitori dell'ultimo Calcio Storico, ieri i rappresentanti della Fiorentina Gino Salica, Stefano Pioli, German Pezzella e Giancarlo Antognoni hanno consegnato una maglia celebrativa al presidente della squadra di Santa Maria Novella. "Vi faccio i complimenti - ha detto il vicepresidente gigliato Salica -, è stata una vittoria meritata. Ci ha colpito l'insieme di agonismo, forza fisica, motivazione e sportività. Credo che questi valori siano stati trasferiti anche alla Fiorentina, a giudicare dalle ultime partite".

Fonte: violachannel.tv