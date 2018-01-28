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Incontro tra Salica e tifosi viola: "Vogliamo parlare con i Della Valle" Salica: "Squadra vergognosa"

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, c'e stato un piccolo faccia a faccia tra i tifosi viola e il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica all'interno dello stadio Franchi. I tifosi però, hanno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 17:36
Incontro tra Salica e tifosi viola: "Vogliamo parlare con i Della Valle" Salica: "Squadra vergognosa" -
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno, c'e stato un piccolo faccia a faccia tra i tifosi viola e il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica all'interno dello stadio Franchi. I tifosi però, hanno chiesto di parlare con i Della Valle e non con uno dei dirigenti, richiesta confermata anche a Salica che ha definito la prestazione della squadra oggi "vergognosa".

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