Incontro tra Salica e tifosi viola: "Vogliamo parlare con i Della Valle" Salica: "Squadra vergognosa"

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, c'e stato un piccolo faccia a faccia tra i tifosi viola e il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica all'interno dello stadio Franchi. I tifosi però, hanno...

A cura di Redazione Labaroviola 28 gennaio 2018 17:36

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