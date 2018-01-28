Incontro tra Salica e tifosi viola: "Vogliamo parlare con i Della Valle" Salica: "Squadra vergognosa"
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, c'e stato un piccolo faccia a faccia tra i tifosi viola e il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica all'interno dello stadio Franchi. I tifosi però, hanno...
A cura di Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 17:36
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, c'e stato un piccolo faccia a faccia tra i tifosi viola e il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica all'interno dello stadio Franchi. I tifosi però, hanno chiesto di parlare con i Della Valle e non con uno dei dirigenti, richiesta confermata anche a Salica che ha definito la prestazione della squadra oggi "vergognosa".