La rivoluzione continua anche in società: Salica può tornare ad essere il vicepresidente esecutivo

Dopo la nomina di Antognoni al ruolo di club manager anche Salica potrebbe tornare come vicepresidente con deleghe e firma

La rivoluzione in casa Fiorentina di questa estate è totale: non solo per le faccende relative al campo, con l’arrivo di Pioli, Vitor Hugo e Gaspar, si fa largo il ritorno di Gino Salica come vicepresidente esecutivo con deleghe e firma e Antognoni è stato promosso club manager a stretto contatto con la squadra. Nomine che il CdA di ieri non ha ratificato in quanto decise dai Della Valle in un’ottica di forti cambiamenti.

Fonte: Tuttosport