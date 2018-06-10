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Salica: "Bello il percorso con il calcio storico. Vogliamo proseguirlo e consolidarlo"

Ai microfoni di Radio Bruno in occasione delle semifinali del calcio storico ha parlato il vice presidente viola Gino Salica. Queste le sue parole: "Il percorso della Fiorentina verso il Calcio Storic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2018 21:41
Salica: "Bello il percorso con il calcio storico. Vogliamo proseguirlo e consolidarlo" -
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Ai microfoni di Radio Bruno in occasione delle semifinali del calcio storico ha parlato il vice presidente viola Gino Salica. Queste le sue parole: "Il percorso della Fiorentina verso il Calcio Storico è stato avviato l'anno scorso, vogliamo proseguirlo e consolidarlo quest'anno. C'è un bel rapporto, abbiamo riscoperto l'affetto anche dei tifosi dei quartieri. Vogliamo riportare i colori dei quartieri di Firenze negli stadi italiani. Abbiamo sempre detto che noi siamo Firenze, e questi sono i quattro colori di Firenze. Mi auguro di vedere una bella giornata di sport oggi".

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