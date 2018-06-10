Salica: "Bello il percorso con il calcio storico. Vogliamo proseguirlo e consolidarlo"

Ai microfoni di Radio Bruno in occasione delle semifinali del calcio storico ha parlato il vice presidente viola Gino Salica. Queste le sue parole: "Il percorso della Fiorentina verso il Calcio Storic...

Ai microfoni di Radio Bruno in occasione delle semifinali del calcio storico ha parlato il vice presidente viola Gino Salica. Queste le sue parole: "Il percorso della Fiorentina verso il Calcio Storico è stato avviato l'anno scorso, vogliamo proseguirlo e consolidarlo quest'anno. C'è un bel rapporto, abbiamo riscoperto l'affetto anche dei tifosi dei quartieri. Vogliamo riportare i colori dei quartieri di Firenze negli stadi italiani. Abbiamo sempre detto che noi siamo Firenze, e questi sono i quattro colori di Firenze. Mi auguro di vedere una bella giornata di sport oggi".