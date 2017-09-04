Salica: "I Della Valle sono al timone della Fiorentina. Facciamo lo stadio nuovo. Ecco cosa vuol significare il conunicato di vendita"

Nessuna nostalgia per Gubbio e Gualdo ma in quei due anni abbiamo messo passione vera" così il vice presidente della Fiorentina Gino Salica

Gino Salica, vice presidente della Fiorentina ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"I primi due anni della gestione Della Valle sono stati bellissimi. Il tuffo in piscina di Diego Della Valle dopo la promozione in serie A è stato l'apice di tutto questo. Facemmo 15 mila abbonati praticamente a mano, e quando si parla di passione, partecipazione e divertimento. Non ho tanta nostalgia, per quanto mi piacessero i paesini come Gubbio e Gualdo ma quelli sono stati stati momenti difficili, anche se lo spirito era straordinario.

Al nuovo stadio ci stiamo pensando da anni, ora ci sono le condizioni per attuare questo progetto. Il nostro programma va avanti, salvo stop che però non sono arrivati. Siamo sempre lì e i Della Valle sono al timone della Fiorentina. Il comunicato di giugno dice due cose: se c'è qualcuno più bravo di noi si faccia avanti e che la società è in mano al management di fiducia che ha il mandato di portare avanti la società nel miglior modo possibile. La presentazione fatta a Palazzo Vecchio qualche mese fa è ancora valida"