Gonzalo si ferma davanti al muro in onore di Astori fuori lo stadio Franchi. Con un regalo...
Gonzalo Rodriguez è a Firenze per le vacanze ed è subito andato ad omaggiare il capitano della Fiorentina Davide Astori fuori il cancello del Franchi dove c'è la cancellata in suo onore con tutte le b...
A cura di Redazione Labaroviola
07 giugno 2018 17:48
Gonzalo Rodriguez è a Firenze per le vacanze ed è subito andato ad omaggiare il capitano della Fiorentina Davide Astori fuori il cancello del Franchi dove c'è la cancellata in suo onore con tutte le bandiere e le sciarpe. Gonzalo ha anche portato alla società viola una maglia del San Lorenzo in onore di Astori consegnato al vice presidente Salica. Ecco le foto: