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Gonzalo si ferma davanti al muro in onore di Astori fuori lo stadio Franchi. Con un regalo...

Gonzalo Rodriguez è a Firenze per le vacanze ed è subito andato ad omaggiare il capitano della Fiorentina Davide Astori fuori il cancello del Franchi dove c'è la cancellata in suo onore con tutte le b...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2018 17:48
Gonzalo si ferma davanti al muro in onore di Astori fuori lo stadio Franchi. Con un regalo... -
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Gonzalo Rodriguez è a Firenze per le vacanze ed è subito andato ad omaggiare il capitano della Fiorentina Davide Astori fuori il cancello del Franchi dove c'è la cancellata in suo onore con tutte le bandiere e le sciarpe. Gonzalo ha anche portato alla società viola una maglia del San Lorenzo in onore di Astori consegnato al vice presidente Salica. Ecco le foto:

Gonzalo si ferma davanti al muro in onore di Astori fuori lo stadio Franchi. Con un regalo...
Gonzalo si ferma davanti al muro in onore di Astori fuori lo stadio Franchi. Con un regalo...

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