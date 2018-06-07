Gonzalo si ferma davanti al muro in onore di Astori fuori lo stadio Franchi. Con un regalo...

Gonzalo Rodriguez è a Firenze per le vacanze ed è subito andato ad omaggiare il capitano della Fiorentina Davide Astori fuori il cancello del Franchi dove c'è la cancellata in suo onore con tutte le b...

Gonzalo Rodriguez è a Firenze per le vacanze ed è subito andato ad omaggiare il capitano della Fiorentina Davide Astori fuori il cancello del Franchi dove c'è la cancellata in suo onore con tutte le bandiere e le sciarpe. Gonzalo ha anche portato alla società viola una maglia del San Lorenzo in onore di Astori consegnato al vice presidente Salica. Ecco le foto: