E Salica regala a Dunga la maglia viola numero 4: una giornata fiorentina da incorniciare
Continua la lunga giornata fiorentina di Carlos Dunga, atteso in serata alla premiazione prevista per la Hall of Fame. Nel pomeriggio, dopo la visita al centro sportivo, il vice-presidente gigliato Gi...
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2017 17:11
Continua la lunga giornata fiorentina di Carlos Dunga, atteso in serata alla premiazione prevista per la Hall of Fame. Nel pomeriggio, dopo la visita al centro sportivo, il vice-presidente gigliato Gino Salica ha omaggiato il campione brasiliano con una maglia viola dedicata, rigorosamente con il numero 4 stampato sulle spalle.