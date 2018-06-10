Ancora Salica: "Non parliamo della vicenda Milan. Complimenti alla primavera e Bigica"

Il vicepresidente viola Salica ha parlato anche ai Italpress, queste le sue parole: “Sentenza UEFA sul Milan? Preferiamo non parlarne. Primavera? I nostri ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano...

Il vicepresidente viola Salica ha parlato anche ai Italpress, queste le sue parole: “Sentenza UEFA sul Milan? Preferiamo non parlarne. Primavera? I nostri ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano fare, è stata una cavalcata straordinaria. L’Inter è una squadra molto forte, quindi complimenti ai nerazzurri ma noi siamo orgogliosi di questi ragazzi. Complimenti a mister Bigica, al professor Vergine, responsabile del settore giovanile, e a tutti quelli che hanno contribuito a questo risultato”.