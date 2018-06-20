Salica: "Orgogliosi di portare i colori dei quattro quartieri in giro per l’Italia. Vogliamo crescere ancora"

Gino Salica, vicepresidente della Fiorentina, è intervenuto alla presentazione delle nuove divise per la stagione 2018/19:“14 anni fa, in tutti noi, è impressa l’immagine del bagno in piscina in occas...

Gino Salica, vicepresidente della Fiorentina, è intervenuto alla presentazione delle nuove divise per la stagione 2018/19:

“14 anni fa, in tutti noi, è impressa l’immagine del bagno in piscina in occasione della promozione e in questa location c’è molto più acqua che nella piscina dello stadio Franchi (ride, n.d.r). Devo ringraziare il Comune di Firenze, con il quale speriamo di perseguire risultati comuni, ed il Calcio Storico, perché il Calcio Storico è Firenze e la Fiorentina è Firenze. Intorno al Calcio Storico, sopratutto al di fuori di Firenze, c’è molto interesse e questo sentimento va alimentato. Noi siamo orgogliosi di portare i colori dei quattro quartieri in giro per l’Italia, seppur con alterne fortune. Vorremmo farli in incontrare più spesso con i nostri giocatori, così che li trasmettano agonismo e correttezza. Ringrazio Le Coq Sportif per la dedizione con la quale sta sostenendo questo progetto e con cui vogliamo andare avanti per molti anni. Al termine di questa stagione terribile, la più drammatica della storia viola, guardiamo al futuro e vogliamo crescere ancora. Qui ci sono tutte le componenti affinché ciò avvenga”.