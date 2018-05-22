SALICA CI HAI FATTO UNA PROMESSA: SQUADRA AL COMPLETO A MOENA. VIETATO SBAGLIARE LA PROGRAMMAZIONE

Una persona della quale ci fidiamo ciecamente ed un invito che non lascia spazio ad altre interpretazione: "Invito i tifosi a Moena, a Luglio vedranno la nuova squadra al completo" (CLICCA QUI PER LEG...

Una persona della quale ci fidiamo ciecamente ed un invito che non lascia spazio ad altre interpretazione: "Invito i tifosi a Moena, a Luglio vedranno la nuova squadra al completo" (CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI DI SALICA).

Una dichiarazione rassicurante che ci proietta ad un'ottima programmazione. La stessa che è mancata nella stagione appena conclusa con gran parte degli acquisti arrivati all'ultimo tuffo ed un ritiro di Moena spoglio dei giocatori che poi si sono dimostrati titolari. Attendiamo dunque acquisti e cessioni in modo rapido e veloce, districamento delle questioni spinose: Badelj, Sportiello... I tifosi certamente non mancheranno all'appuntamento. La Fiorentina manterrà la promessa?

Gabriele Caldieron