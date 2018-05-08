Salica: "Negli spogliatoi i ragazzi hanno carica pazzesca. Aeroporto? Vogliamo pista! Stadio..."

Il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica ha parlato ai microfoni di Viola Nel Cuore su Radio Bruno: “Da una tragedia che ancora non riusciamo a digerire è sbocciato un fiore bellissimo. Questi...

Il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica ha parlato ai microfoni di Viola Nel Cuore su Radio Bruno: “Da una tragedia che ancora non riusciamo a digerire è sbocciato un fiore bellissimo. Questi ragazzi hanno una carica e una spontaneità, anche nei gol e negli spogliatoi, incredibile. (...) Questa squadra ci ha fatto emozionare. (...) Il nuovo stadio? La società può costruire un’infrastruttura in cui i tifosi potranno godersi la partita. Il Franchi è bellissimo, ma è anacronistico. Noi siamo convinti di farcela per il nuovo stadio. Speriamo di poter rispettare le tempistiche rivelate dal sindaco di Firenze qualche tempo fa. (...) Aeroporto? Come grande azienda e come fruitori dello scalo, vogliamo, e presto, la nuova pista: spesso anche noi dobbiamo essere dirottati a Pisa e Bologna. E magari la prossima stagione speriamo di usarla tanto il giovedì sera (quando si gioca la Europa League)".