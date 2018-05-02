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Ufficiale: ritiro viola a Moena per altri 3 anni. Salica: "Pioli e i ragazzi entusiasti, come la gente della Val di Fassa"

Adesso c'è anche il crisma dell'ufficialità. La Fiorentina sarà ancora in ritiro in Val di Fassa - e precisamente a Moena - per i prossimi 3 anni. A confermarlo, questa mattina (2 maggio) allo stadio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2018 14:15
Ufficiale: ritiro viola a Moena per altri 3 anni. Salica: "Pioli e i ragazzi entusiasti, come la gente della Val di Fassa" - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Adesso c'è anche il crisma dell'ufficialità. La Fiorentina sarà ancora in ritiro in Val di Fassa - e precisamente a Moena - per i prossimi 3 anni. A confermarlo, questa mattina (2 maggio) allo stadio Franchi, sono stati Gino Salica, Maurizio Rossini (Ad Trentino marketing) e Andrea Weiss (Atp Val di Fassa).

“Questo rapporto- commenta Salica - ha funzionato nel tempo, dandoci reciproca soddisfazione. Noi amiamo queste terre, perché le abbiamo sempre trovate molto ospitali: la squadra e mister Pioli sono entusiasti di tornare a Moena. Spero che questa collaborazione possa durare ancora a lungo. I nostri ragazzi e Pioli sono rimasti favorevolmente impressionati dall'ambiente e, ci pare di poter dire, anche tutta la comunità del luogo, che accoglie sempre di buon grado la Fiorentina".

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