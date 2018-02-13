Salica:"La Fiorentina e' non più in vendita. Dopo il comunicato non si è presentato nessuno. DV rilanceranno."

Salica è intervenuto alla cena dei viola club:"La società ha messo in vendita la squadra il 26 giugno, ma la Fiorentina dopo mesi non è più ufficialmente in vendita. Il comunicato è nato dopo una seri...

Salica è intervenuto alla cena dei viola club:"La società ha messo in vendita la squadra il 26 giugno, ma la Fiorentina dopo mesi non è più ufficialmente in vendita. Il comunicato è nato dopo una serie di fatti che non sono stati molto apprezzati dalla famiglia Della Valle . La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la provocazione di alcuni imprenditori fiorentini. La Fiorentina vuole ricostruire ha cambiato allenatore e molti giocatori tra cui proprio German (presente alla cena NDR). In tempi relativamente brevi costruiremo il nuovo centro sportivo giovanile. In tempi più lunghi verrà fatto anche lo stadio. La famiglia Della Valle sarà sempre vicina alla squadra e non intende vivacchiare ma tornare a competere ai livelli di prima."