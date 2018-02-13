Labaro Viola

Salica:"La Fiorentina e' non più in vendita. Dopo il comunicato non si è presentato nessuno. DV rilanceranno."

Salica è intervenuto alla cena dei viola club:"La società ha messo in vendita la squadra il 26 giugno, ma la Fiorentina dopo mesi non è più ufficialmente in vendita. Il comunicato è nato dopo una seri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 22:22
Salica:"La Fiorentina e' non più in vendita. Dopo il comunicato non si è presentato nessuno. DV rilanceranno." -
News
Fiorentina
Primo Piano
Della Valle
Salica
In Primo Piano
Gino Salica
Condividi

Salica è intervenuto alla cena dei viola club:"La società ha messo in vendita la squadra il 26 giugno, ma la Fiorentina dopo mesi non è più ufficialmente in vendita. Il comunicato è nato dopo una serie di fatti che non sono stati molto apprezzati dalla famiglia Della Valle . La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la provocazione di alcuni imprenditori fiorentini. La Fiorentina vuole ricostruire ha cambiato allenatore e molti giocatori tra cui proprio German (presente alla cena NDR). In tempi relativamente brevi costruiremo il nuovo centro sportivo giovanile. In tempi più lunghi verrà fatto anche lo stadio. La famiglia Della Valle sarà sempre vicina alla squadra e non intende vivacchiare ma tornare a competere ai livelli di prima."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok