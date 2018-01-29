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Salica: "Confronto civile con i tifosi, siamo delusi. Chiamerò i Della Valle e loro faranno le proprie valutazioni..."

Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, sono importante le dichiarazioni di Gino Salica, vicepresidente della Fiorentina, svelate dal quotidiano dopo il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2018 09:22
Salica: "Confronto civile con i tifosi, siamo delusi. Chiamerò i Della Valle e loro faranno le proprie valutazioni..." -
Rassegna Stampa
Salica
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Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, sono importante le dichiarazioni di Gino Salica, vicepresidente della Fiorentina, svelate dal quotidiano dopo il confronto con i tifosi viola al termine di Fiorentina-Verona:

"Confronto civile con i tifosi e anche noi in società siamo delusi e frastornati". Sull'eventuale incontro dei tifosi con i Della Valle: "Sentirò Diego ed Andrea, di poi faranno le loro valutazioni. Vogliamo capire le responsabilità della sconfitta".

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