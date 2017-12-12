Salica: "Vogliamo che Pioli lavori con tranquillità, il parere della gente è molto importante"

Gino Salica, vicepresidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cena organizzata per i tifosi abbonati alla Tribuna Autorità: "Indipendentemente dal risultato di ieri...

Gino Salica, vicepresidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cena organizzata per i tifosi abbonati alla Tribuna Autorità: "Indipendentemente dal risultato di ieri o dalla partita di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Sampdoria, il messaggio che vogliamo trasmettere è che abbiamo intenzione di far lavorare Pioli e la squadra con tranquillità, senza pressioni, affinché venga data continuità ad un periodo positivo e di crescita".

Prosegue con un pensiero personale: "Detto questo, terremo sempre in considerazione anche il giudizio, il parere della gente, che è molto importante per noi per la vicinanza fisica oltre che psicologica".

E con cli auguri di Natale: "A nome di Andrea Della Valle e Mario Cognigni vi auguro un buon Natale, con l'auspicio di continuare questo percorso di sostegno reciproco e sperando anche in qualche gioia che presto arriverà".