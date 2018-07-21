Salica: "Aldilà delle polemiche bisogna sostenere la squadra. Lavoreremo bene nell'ultimo mese di mercato"

Queste le parole di Gino Salica sul palco di Moena: "Siamo stati benissimo in questo ritiro: un grazie a tutti quelli che ci hanno consentito di essere qua, magari anche per i prossimi 5-10 anni. Graz...

Queste le parole di Gino Salica sul palco di Moena: "Siamo stati benissimo in questo ritiro: un grazie a tutti quelli che ci hanno consentito di essere qua, magari anche per i prossimi 5-10 anni. Grazie ai tifosi viola: siete tantissimi nonostante la pioggia. Siamo convinti che questo sia un bel gruppo, c’è un bel clima all’interno. Dobbiamo sostenerli. La squadra deve sentire l’appoggio dei tifosi. Sono qui per lavorare e fare bene questi ragazzi, e al di là delle polemiche vanno sostenuti. Abbiamo un mese per sistemare alcune cose, lo sappiamo. Ci metteremo a lavorare sodo e sono convinto che faremo bene”.