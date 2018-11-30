Salica: "Domani giocheremo con la maglia in onore di Mandela, ecco perché "

Gino Salica ha parlato prima della conferenza stampa di Stefano Pioli: "È una cosa importante, giocheremo con la maglia dei 100 anni della nascita di Nelson Mandela. Era un personaggio straordinario,...

Gino Salica ha parlato prima della conferenza stampa di Stefano Pioli: "È una cosa importante, giocheremo con la maglia dei 100 anni della nascita di Nelson Mandela. Era un personaggio straordinario, una persona che ha passato 27 anni in carcere in una cella terribile che potete visitare qui al Forum. Aveva una grande forza e una grande energia. Ha contributo al raggiungimento di tanti diritti acquisiti. Be the legacy significa che tutti noi siamo l'eredità morale ed è una grande responsabilità. Questi valori possono essere trasmessi dai calciatori che devono dare l'esempio. Siamo orgogliosi di contribuire a diffondere questi valori."