Salica:"Domani che emozione il km 13 della Firenze Marathon". Ecco dove i runners ricorderanno Astori

Il vicepresidente della Fiorentina nel corso della mattinata ha parlato di ciò che accadrà domani alla Firenze Marathon anche in ricordo di Davide Astori.Gino Salica ha parlato a margine di un evento...

Il vicepresidente della Fiorentina nel corso della mattinata ha parlato di ciò che accadrà domani alla Firenze Marathon anche in ricordo di Davide Astori.

Gino Salica ha parlato a margine di un evento legato alla Firenze Marathon, ed Queste le parole riportate da violachannel.tv: “Credo che tutti quanti noi dobbiamo contribuire, nei limiti delle nostre possibilità, a questo movimento che promuove i valori dello sport, il che vuol dire lealtà, cultura sportiva, e tutto quello che serve per educare i giovani.

Domani sarà una grande emozione quando i rumners passeranno dal tredicesimo chilometro dedicato al nostro capitano Davide Astori. Per altro sarà in zona stadio e sarà dunque un luogo altamente simbolico che ci permetterà di ricordare ancora una volta il suo nome”.

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