Salica: “Biglietti solo a chi vive in Toscana. Scansarsi? Vi dico la verità…"

Queste alcune delle parole di Gino Salica su Italia 7:"Puntiamo all’Europa League fino alla fine. Tifosi Napoli? Abbiamo scelto insieme agli addetti alla sicurezza di vendere biglietti solo ai residen...

Queste alcune delle parole di Gino Salica su Italia 7:

"Puntiamo all’Europa League fino alla fine. Tifosi Napoli? Abbiamo scelto insieme agli addetti alla sicurezza di vendere biglietti solo ai residente in Toscana. E’ un autolimitazione che abbiamo fatto affinché tutto possa andare per il meglio. Saranno penalizzati anche i tifosi della Fiorentina che vivono nelle altre regioni e questo ci fa dispiacere: speriamo che domenica sia una bella giornata di sport. Scansarsi? Sono giochi sui social che non ci riguardano".