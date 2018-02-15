Salica:" Ci sono segnali per un rilancio dei DV. Vogliamo ricucire i rapporti."

Come vi avevamo anticipato ieri, Salica ha espresso quella che sembrerebbe la nuova volontà della famiglia Della Valle di non cedere la squadra in quanto non sono arrivate proposte molto soddisfacenti...

Come vi avevamo anticipato ieri, Salica ha espresso quella che sembrerebbe la nuova volontà della famiglia Della Valle di non cedere la squadra in quanto non sono arrivate proposte molto soddisfacenti.

Queste le sue parole a Radio Bruno :" Un rilancio dei Della Valle? Le ultime due vigilie di partita fanno ben sperare in questa direzione, speriamo che questa pagina possa essere voltata in positivo. In ogni caso questo possono deciderlo solo Diego e Andrea, io come manager posso solo sperare. Stiamo andando avanti con decisione e convinzione sul centro sportivo per le giovanili e allo stesso modo con il progetto stadio che è un progetto molto molto grande; bisogna tener conto del fatto che vogliamo costruirlo su un’area ancora non disponibile, ma il Comune sta lavorando sodo."

Poi aggiunge:" C'è la possibilità che i DV parlino alla città, ma non possiamo stabilire una data, occorre avere pazienza e aspettare. In ogni caso Andrea recentemente ha affermato che la proprietà ha piena fiducia nel management."