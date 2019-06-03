Rai, Corvino e Salica hanno liberato i propri uffici. Spalletti in pole per la panchina della Fiorentina

Secondo quanto riportato da Tg RAI, Corvino e Salica hanno liberato i propri uffici nel quartier generale della Fiorentina. Accordo in arrivo tra Rocco Commisso e i Della Valle per la cessione della s...

A cura di Redazione Labaroviola 03 giugno 2019 20:24

Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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