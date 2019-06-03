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Rai, Corvino e Salica hanno liberato i propri uffici. Spalletti in pole per la panchina della Fiorentina

Secondo quanto riportato da Tg RAI, Corvino e Salica hanno liberato i propri uffici nel quartier generale della Fiorentina. Accordo in arrivo tra Rocco Commisso e i Della Valle per la cessione della s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2019 20:24
Rai, Corvino e Salica hanno liberato i propri uffici. Spalletti in pole per la panchina della Fiorentina - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Tg RAI, Corvino e Salica hanno liberato i propri uffici nel quartier generale della Fiorentina. Accordo in arrivo tra Rocco Commisso e i Della Valle per la cessione della società viola. All'incontro, che si terrà nelle prossime ore a Milano ci sarà anche Mario Cognigni. Per la panchina viola prende quota l'ipotesi Luciano Spalletti.

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