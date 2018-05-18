Salica: "I tifosi presenti a Moena potranno trovare la nuova squadra al completo"

Come riporta La Nazione, Erano circa 300 in rappresentanza di 45 viola club i tifosi che hanno preso parte all'apericena dell'ACCVC. In rappresentanza della Fiorentina oltre ai calciatori Veretout e...

A cura di Redazione Labaroviola 18 maggio 2018 09:19

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