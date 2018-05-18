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Salica: "I tifosi presenti a Moena potranno trovare la nuova squadra al completo"

Come riporta La Nazione, Erano circa 300 in rappresentanza di 45 viola club  i tifosi che hanno preso parte all'apericena dell'ACCVC. In rappresentanza della Fiorentina oltre ai calciatori Veretout e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2018 09:19
Salica: "I tifosi presenti a Moena potranno trovare la nuova squadra al completo" -
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Come riporta La Nazione, Erano circa 300 in rappresentanza di 45 viola club  i tifosi che hanno preso parte all'apericena dell'ACCVC. In rappresentanza della Fiorentina oltre ai calciatori Veretout e Chiesa era presente il vice presidente Gino Salica. Queste le sue parole: "Ringrazio i tifosi per il sostegno. Sono uno stimolo in più per fare bene. C'è la volontà di migliorare il risultato ottenuto in questa particolare annata. Invito i tifosi a Moena,  dove potranno trovare la squadra già al completo a differenza che nella passata stagione

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