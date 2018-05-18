Salica: "I tifosi presenti a Moena potranno trovare la nuova squadra al completo"
Come riporta La Nazione, Erano circa 300 in rappresentanza di 45 viola club i tifosi che hanno preso parte all'apericena dell'ACCVC. In rappresentanza della Fiorentina oltre ai calciatori Veretout e...
Come riporta La Nazione, Erano circa 300 in rappresentanza di 45 viola club i tifosi che hanno preso parte all'apericena dell'ACCVC. In rappresentanza della Fiorentina oltre ai calciatori Veretout e Chiesa era presente il vice presidente Gino Salica. Queste le sue parole: "Ringrazio i tifosi per il sostegno. Sono uno stimolo in più per fare bene. C'è la volontà di migliorare il risultato ottenuto in questa particolare annata. Invito i tifosi a Moena, dove potranno trovare la squadra già al completo a differenza che nella passata stagione