Salica: "Legame tra Firenze e Fiorentina indissolubile. Questa brutta stagione verrà presto dimenticata"

Speriamo di vincere il tricolore domani. Complimenti al professor Vergine per quello che ha fatto" così Gino Salica a Radio Bruno

Uno dei dirigenti della Fiorentina Gino Salica ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Abbiamo sempre pensato che il legame tra squadra e Firenze è speciale indissolubile, è da tempo che stiamo cercando di rafforzarlo. Abbiamo partecipato alle cene con i vari quartieri, abbiamo sentito emozioni particolari.

Questo dimostra il connubio che esiste tra la Fiorentina e la città di Firenze.

Bisogna fare i complimenti al Professor Vergine e a tutto lo staff per quello che sta facendo la primavera viola, questi ragazzi hanno un carattere e una forza ammirevole. Molti di quei ragazzi avranno grandi soddisfazioni, e spero con la maglia viola.

Siamo tutti molto ottimisti all’interno della società, siamo sicuri che questa annata possa essere presto dimenticata”.