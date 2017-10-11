Salica: "La Fiorentina punta su Chiesa e Corvino tratterà il rinnovo ma non è detto resti a Firenze. Andrea Della Valle..."

Al centro del nostro progetto c'è Federico Chiesa. Aspettiamo fino a novembre per dare giudizi su Pioli" le parole di Gino Salica vice presidente viola

Il vice presidente della Fiorentina Gino Salica ha parlato alla trasmissione "Platinum Calcio" queste le sue parole:

"Il mercato che finisce dopo la seconda giornata complica la vita a tutti, a noi ancora di più per questa operazione di ringiovanimento, ma lo sapevamo e abbiamo fiducia in mister Pioli che saprà trovare la formula giusta.

Federico Chiesa ha un ruolo centrale nel nostro progetto, è cresciuto con noi: ha un ruolo di leader. Ovviamente è una promessa dell'industria calcistica in cui niente è scontato, ma anche un punto fermo sul quale la società punta. I giornalisti hanno tempi molto veloci ma siamo ad ottobre e ne parliamo come una cosa che se non accade domani chissà cosa succede. Arriverà il momento in cui Covino si siederà ad un tavolo ed affronterà la questione. Ma Chiesa è un simbolo anche come motivazioni che quelli dello scorso anno non avevano più. Ma facciamolo crescere.

Abbiamo bisogno del ritorno di Andrea Della Valle, tutti vogliamo il suo ritorno anche se la società ha avanti ugualmente e vuole fare le cose per bene.

Pioli ha bisogno di tempo, sapevamo che entro novembre non si potevano dare giudizi. Babacar? Abbiamo fiducia in lui e nelle sue qualità. Anche tutti i tifosi hanno fiducia in Baba.

Io aspetterei la fine dell'anno per giudicare il mercato. So solo che noi come azienda abbiamo lavorato molto, sono arrivati diversi giovani. E' difficile trovare subito la formula magica.

La Fiorentina Women's sta facendo qualcosa di straordinario. C'è chi dice che Pioli si porterebbe volentieri una di loro in squadra. Il calcio femminile sta nascendo ora in Italia, ma a livello europeo, soprattutto al nord, era già più che affermato."