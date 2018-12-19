Salica: "Dopo la vittoria contro l'Empoli siamo più tranquilli. La cena di Natale sta aiutando..."

Il vice presidente della Fiorentina Gino Sali a ha parlato a Prato, in un evento di Save The Children, queste le sue parole:"Diamo la possibilità ad ogni bambino o bambina di avere una possibilità nel...

Il vice presidente della Fiorentina Gino Sali a ha parlato a Prato, in un evento di Save The Children, queste le sue parole:

"Diamo la possibilità ad ogni bambino o bambina di avere una possibilità nella vita, che vale di più du un gol in una finale di Champions. Dopo la vittoria di domenica siamo più tranquilli. L'organizzazione della cena di Natale sta rasserenando tutti e spero sia producente anche per il futuro. San Siro? Intanto godiamoci questi bambini, poi vediamo quello che accadrà"