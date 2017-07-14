LIVE Moena, Salica: "Chiediamo pazienza e fiducia, vogliamo fare un campionato da protagonisti"

Sul palco di Moena, per la presentazione della Fiorentina, sale anche il vice presidente del club Gino Salica: "Vi chiediamo pazienza e fiducia - le sue parole - perché qua vogliamo fare un campionato...

Sul palco di Moena, per la presentazione della Fiorentina, sale anche il vice presidente del club Gino Salica: "Vi chiediamo pazienza e fiducia - le sue parole - perché qua vogliamo fare un campionato da protagonisti. Ringrazio i tifosi perché ci sono vicini anche in un momento difficile, ma il mister è carico ed i giocatori si stanno allenando in serenità".