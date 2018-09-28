Salica: "Puntiamo sui giovani, questo è un progetto che durerà nel tempo"

ACF Fiorentina, questa mattina, ha presentato l'accordo di sponsorizzazione con Linkem, nota compagnia attiva nella fornitura di servizi Internet. L'evento è stato aperto dal vicepresidente della soci...

ACF Fiorentina, questa mattina, ha presentato l'accordo di sponsorizzazione con Linkem, nota compagnia attiva nella fornitura di servizi Internet. L'evento è stato aperto dal vicepresidente della società gigliata, Gino Salica. Queste le sue parole: "Tutti dicono puntiamo sui giovani. Noi abbiamo rilanciato e lo vogliamo consolidare nel tempo".

Prosegue sull'accordo con Linkem: "Questa condivisione di valori ha fatto sì che si trovasse una partnership con Linkem, di cui siamo molto contenti. Significa che viene riconosciuta la serietà e credibilità di questo progetto".