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"I tifosi a Moena troveranno la squadra al completo". Ma gli acquisti latitano...

Facciamo una doverosa premessa. Il mercato è iniziato da un mese è vero ma è altrettanto vero che manca un mese ancora all'inizio del ritiro (sempre che non si vada in Europa) . Quindi di tempo per ma...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
09 giugno 2018 12:35
"I tifosi a Moena troveranno la squadra al completo". Ma gli acquisti latitano... -
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Facciamo una doverosa premessa. Il mercato è iniziato da un mese è vero ma è altrettanto vero che manca un mese ancora all'inizio del ritiro (sempre che non si vada in Europa) . Quindi di tempo per mantenere la promesse fatta ce n'è, tuttavia occorre dare un'accelerata sul mercato. clicca per leggere la promessa precedente

Alla Fiorentina mancano ancora tre giocatori chiave. Un portiere visto l'addio di Marco Sportiello, il sostituto di Badelj e un attaccante esterno. 

La Fiorentina deve sbrigarsi perchè il tempo stringe. La società non può permettersi l'ennesima promessa non mantenuta. E' stato da poco recuperato un buon rapporto con la città e i piani alti viola non devono assolutamente giocarsi di nuovo la propria credibilità.

Lorenzo Bigiotti

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