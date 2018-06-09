"I tifosi a Moena troveranno la squadra al completo". Ma gli acquisti latitano...

Facciamo una doverosa premessa. Il mercato è iniziato da un mese è vero ma è altrettanto vero che manca un mese ancora all'inizio del ritiro (sempre che non si vada in Europa) . Quindi di tempo per ma...

A cura di Lorenzo Bigiotti 09 giugno 2018 12:35

Condividi