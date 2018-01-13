Salica ironico: "La prima Fiorentina giocava con il 2-3-5, lo consiglierò a Pioli"
Intervenuto nel corso della presentazione del volume "Palestra ginnastica Fiorentina Libertas" al Palagio di Parte Guelfa a Firenze, il vice presidente della Fiorentina, Gino Salica, ha parlato di Fio...
Intervenuto nel corso della presentazione del volume "Palestra ginnastica Fiorentina Libertas" al Palagio di Parte Guelfa a Firenze, il vice presidente della Fiorentina, Gino Salica, ha parlato di Fiorentina utilizzando anche un velo di ironia. "A prescindere dall’andamento delle singole stagioni - le sue parole - la società si impegna sempre al massimo per la Fiorentina. Vogliamo continuare a portare alto il nome del club. Ho visto la foto della prima Fiorentina: quella squadra giocava con il 2-3-5, regalerò questo libro a Stefano Pioli, allora, anche se il modulo non portò bene poiché si perse 2-1 contro il Signa".