Salica: "Saponara è l'uomo del momento. A Roma il suo assist come un'opera d'arte..."

Il Corriere Dello Sport - Stadio, nell'edizione odierna riporta le dichiarazioni effettuate da Gino Salica Vice Presidente della Fiorentina in un evento ieri svoltosi a Palazzo Strozzi "Nascita di una...

Il Corriere Dello Sport - Stadio, nell'edizione odierna riporta le dichiarazioni effettuate da Gino Salica Vice Presidente della Fiorentina in un evento ieri svoltosi a Palazzo Strozzi "Nascita di una Nazione" al quale oltre a Salica ha partecipato anche Riccardo Saponara e alcune giocatrici della Fiorentina Woman's. Queste le parole dedicate al numero 8 viola:

"Riccardo è l'uomo del momento, il suo assist a Roma in occasione della prima rete è come un'opera d'arte". parole indubbiamente dolci e caratteristiche vista anche la struttura alla quale hanno partecipato insieme...