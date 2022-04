Il brano rock di Andreaggi sulla Fiorentina esce venerdì: “Sarà suonato nel prepartita?”

Settimana importante nel panorama musicale fiorentino, venerdì 15 esce il singolo “Questa è Firenze”, scritto e cantato da Lorenzo Andreaggi, Labaroviola lo ha contattato in Esclusiva.

Il brano, scritto dallo stesso cantautore (che tra gli altri, ha collaborato con Narciso Parigi, Irene Grandi e Don Backy) ha la sua firma e quella dei musicisti e compositori Alessandro Innocenti e Dario Matina. L’arrangiamento in stile pop-rock, curato da Franco Poggiali Berlinghieri esalta l’essenza stessa del brano: il legame unico tra Firenze, la sua squadra e la tifoseria. Il pezzo ha attirato l’attenzione e l’interesse di Compagnia Nuove Indye che lo distribuirà su tutte le piattaforme digitali.

Buongiorno Lorenzo, cosa è stato per te lavorare con Narciso Parigi?

“Un padre musicale, l’ho conosciuto nel modo migliore per un fan che incontra un idolo. Era il 2013′ e gli scrissi una lettera, dicendogli che avevo l’hobby del canto e che avrei voluto incontrarlo. Mi chiamò sei mesi dopo: “Lorenzo son Narciso, la lettera m’era rimasta nella cassetta della posta e s’era anche mezza bagnata. Vieni a trovarmi che organizziamo qualcosa! Andai e gli feci sentire alcuni miei brani: “Ho belle capito, io vedo lontano..dobbiamo incidere un disco insieme. Lui curava la direzione artistica ed io cantavo. Nacque un progetto meraviglioso “Italia, America e ritorno”, ovvero tutti quei pezzi che Narciso ha cantato con successo in tutto il mondo all’infuori dell’Italia. Narciso resterà un fenomeno vero, un precursore dei tempi. Basti pensare che ha cantato cinquemila canzoni. L’inno viola è solo una piccola parte del suo immenso lavoro”.

Raccontaci la genesi del tuo pezzo..

“Da tempo stavo cercando l’ispirazione per dedicare una canzone alla Fiorentina, la quale ho seguito fin da piccolo perché il colore viola scorre nelle vene degli Andreaggi da sempre, babbo, zio e cugini sempre fedeli alla maglia. Io ero quello meno coinvolto devo dire, ma forse l’amicizia nata con Narciso mi ha fatto divenire un tifoso convinto. E così un giorno anche la Fiorentina come società si accorse di me..”.

Dai raccontaci di più..

“Alcuni mesi fa ho fatto sentire il pezzo ‘Questa è Firenze’ a Joe Barone ed Alessandro Ferrari, il direttore generale mi disse che stavano cercando una canzone da mettere all’ingresso dei giocatori per il riscaldamento pregata. Un brano tormentone, adattato in stile pop-rock appunto. Ora non resta che aspettare l’uscita e vedere la reazione della gente, magari se piace poi presto lo sentirete tutti dallo stadio Franchi..”.

“Questa è Firenze”, nel dettaglio come la definiresti la tua città intesa come popolo viola?

“Penso che non debba rimanere ancorata alla storia ma cercare di stare sempre al passo del tempo che cambia. Come nel caso del logo, può piacere o meno, ma è naturale che un nuovo proprietario voglia mettere la sua firma. Così come fu per Pontello e Cecchi Gori”.

Marco Collini