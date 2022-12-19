Cassano attacca la Rai: "Irritato dalla scelta di non fare ad Adani la finale. Scusatemi ma lo dovevo dire"

Non è andata giù ad Antonio Cassano la scelta della Rai di non far fare la telecronaca della finale Francia-Argentina a Lele Adani

Nel corso della Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato e commentato la scelta della Rai di non far fare la telecronaca della finale Argentina-Francia a Lele Adani, queste le sue parole:

"Grazie Rai per quello che hai fatto per noi e per la fiducia che ci hai dato per uno spazio in cui tanti avrebbero pagato di tasca loro per essere al posto nostro per i mondiali. Una cosa però la voglio dire alla Rai, scusatemi ma lo devo dire. Sono stato molto irritato, cara Rai, per la mancata telecronaca di Adani per la finale tra Argentina e Francia. Sarebbe statat la chiusura perfetta del cerchio era con Adani in telecronaca. Non perché è tifoso dell'Argentina ma perché è il numero uno al mondo, ci mette passione e competenza"

AVEVANO UNA VERSIONE ANCHE IN CASO DI VITTORIA DELLA FRANCIA

https://www.labaroviola.com/retroscena-bobo-tv-sulla-rai-era-registrata-avevano-versione-anche-in-caso-di-vittoria-della-francia/196301/