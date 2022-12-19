Retroscena Bobo Tv sulla Rai, era registrata. Avevano versione anche in caso di vittoria della Francia

Una delusione la Bobo Tv sulla Rai, dopo la finale puntata registrata. C'era una versione anche in caso di vittoria della Francia

Non è stato piacevole per i tanti telespettatori che aspettavano la Bobo Tv, per godersi le analisi post finale e la gioia per il trionfo di Messi e dell'Argentina, assistere ad una trasmissione asettica, senza emozioni, superficiale. Chi conosce il format ed i quattro ex giocatori in questione si aspettava gioia, entusiasmo, passione. Nulla di tutto questo. Nemmeno un giocatore citato e nessuna situazione di gara raccontata, senza entrare mai nel merito di niente con tutti spiazzati dopo una partita cosi incredibile, la finale più bella di sempre. Il motivo però è chiaro. La puntata andata in onda, come tutte quelle sulla Rai nelle serate del mondiale, erano registrate. Infatti i quattro ex giocatori hanno registrato le due versioni, una in caso di vittoria della Francia ed una in caso di vittoria dell'Argentina. Dopo una partita come quella tra Argentina e Francia se ne sono accorti tutti. Una grande occasione persa. Peccato. Non fa onore ad una trasmissione così originale e seguita soprattutto per la sua genuinità.

Il giorno dopo è arrivata la conferma anche Vieri su questa scelta assai discutibile: "Purtroppo per problemi di tv tecnici non potevamo farlo in diretta. Abbiamo fatto due versione sia per la Francia che per l'Argentina per questi problemi qua. L'abbiamo registrata in due minuti in entrambi i casi. Mi hanno scritto in tanti per lamentarsi di questo ma non potevamo farci nulla"

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