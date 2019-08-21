Scambio Biraghi-Dalbert tra la viola e l'Inter. Il giocatore nerazzurro ha dato l'ok definitivo

La Fiorentina e l'Inter hanno ripreso a trattare per lo scambio tra Dalbert e Biraghi. Il club francese del Nizza che voleva Dalbert non ha accontentato l’Inter che chiedeva un prestito oneroso. Per q...

A cura di Redazione Labaroviola 21 agosto 2019 21:40

Condividi