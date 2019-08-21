Labaro Viola

Scambio Biraghi-Dalbert tra la viola e l'Inter. Il giocatore nerazzurro ha dato l'ok definitivo

La Fiorentina e l'Inter hanno ripreso a trattare per lo scambio tra Dalbert e Biraghi. Il club francese del Nizza che voleva Dalbert non ha accontentato l’Inter che chiedeva un prestito oneroso. Per q...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2019 21:40
Scambio Biraghi-Dalbert tra la viola e l'Inter. Il giocatore nerazzurro ha dato l'ok definitivo -
News
Inter
Nizza
Biraghi
Dalbert
Condividi

La Fiorentina e l'Inter hanno ripreso a trattare per lo scambio tra Dalbert e Biraghi. Il club francese del Nizza che voleva Dalbert non ha accontentato l’Inter che chiedeva un prestito oneroso. Per questo motivo la Fiorentina ha trovato l'accordo con l'Inter e ha anche l'ok definitivo del giocatore.

Fonte: Di Marzio

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok