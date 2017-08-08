Eysseric in arrivo a Firenze, domani visite mediche e firma sul contratto

Valentin Eysseric è ad un passo dall'essere un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ormai ex Nizza è in arrivo a Firenze e, stando a quanto riferisce TMW, nella giornata di domani dovrebbe sostenere le...

A cura di Redazione Labaroviola 08 agosto 2017 20:40

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