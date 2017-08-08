Eysseric in arrivo a Firenze, domani visite mediche e firma sul contratto
Valentin Eysseric è ad un passo dall'essere un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ormai ex Nizza è in arrivo a Firenze e, stando a quanto riferisce TMW, nella giornata di domani dovrebbe sostenere le...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2017 20:40
Valentin Eysseric è ad un passo dall'essere un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ormai ex Nizza è in arrivo a Firenze e, stando a quanto riferisce TMW, nella giornata di domani dovrebbe sostenere le visite mediche di rito e porre la firma sul contratto che lo legherà ai Viola. Dopo settimane di trattative estenuanti, il francese sembra quindi pronto per vestire la sua nuova maglia...