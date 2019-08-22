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Bloccato lo scambio Biraghi-Dalbert. Il brasiliano vuole il Nizza. L'Inter vorrebbe il terzino viola in...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport è ancora bloccato lo scambio Biraghi-Dalbert con l'Inter visto che il brasiliano vuole soltanto tornare al Nizza. Il terzino della Fiorentina è il primo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 09:21
Bloccato lo scambio Biraghi-Dalbert. Il brasiliano vuole il Nizza. L'Inter vorrebbe il terzino viola in... -
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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport è ancora bloccato lo scambio Biraghi-Dalbert con l'Inter visto che il brasiliano vuole soltanto tornare al Nizza. Il terzino della Fiorentina è il primo obiettivo dopo la cessione di Dalbert ma i viola dovrebbero accettare un prestito con diritto di riscatto.

 

 

 

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