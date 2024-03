Gazzetta: “Farioli a fine stagione lascia il Nizza, cerca una panchina. Idea Fiorentina?”

Sono tanti i nomi accostati alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione. In caso di addio da parte di Vincenzo Italiano si libererà un posto ambito, come quello di Firenze. Un buon profilo può essere quello di Francesco Farioli, toscano, nato a Barga che ha tuttavia un percorso internazionale. Allenatore moderno, bravo nell’attaccare alto, utilizza prevalentemente il 4-3-3. Ora e sulla panchina del Nizza dove ha avuto una partenza sprint a cui è seguita una flessione, da cui si è ripreso nell’ultima uscita prima della sosta vincendo in trasferta contro il Lens. A fine stagione lascerà sicuramente la Ligue 1 ed è cercato in più Paesi. Una delle pretendenti potrebbe essere la Fiorentina? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

