Di Marzio rivela: “Nizza in chiusura per il ritorno di Amir Richardson dalla Fiorentina”

Amir Richardson è sempre più vicino al Nizza. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel suo ultimo tweet di mercato, il club francese avrebbe accelerato in modo deciso per il centrocampista marocchino, aprendo alla possibilità di una chiusura a breve.

Per Richardson si tratterebbe di un ritorno in Ligue 1, campionato che conosce bene e nel quale aveva già mostrato buone qualità prima dell’arrivo alla Fiorentina. In maglia viola, però, il classe 2002 non è mai riuscito a convincere pienamente, faticando a ritagliarsi un ruolo stabile nelle rotazioni.