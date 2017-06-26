Niente ritorno in Italia per Balotelli a parametro zero. Il Nizza lo ha ripreso e rinnovato il contratto

Qualcuno aveva sognato un approdo in maglia viola di Balotelli. Ma dopo un mese da parametro zero il Nizza ha deciso di riprenderlo...

Il futuro di Mario Balotelli sarà ancora a Nizza. Nonostante le numerose voci di calciomercato sul suo conto, l’attaccante italiano ha deciso di rimanere in Francia anche nella prossima stagione, prolungando ufficialmente il suo contratto fino al 2018.

L’accordo fra il giocatore e gli Aiglons sarebbe scaduto alla fine di giugno, rendendo l’ex centravanti di Milan e Inter svincolato. Ma il bresciano ha scelto di continuare la sua avventura in Ligue 1 dopo un’annata decisamente positiva, in cui ha messo a segno 17 reti in 28 presenze, contribuendo al raggiungimento del terzo posto.

Subito dopo la fine del campionato, si erano rincorse indiscrezioni di calciomercato sul futuro di Balotelli, che con un criptico post su Instagram aveva salutato i suoi tifosi esprimendo la sua speranza di rimanere anche nella stagione successiva. I dubbi sono stati dissipati definitivamente quando oggi è arrivato l’annuncio della sua permanenza.

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