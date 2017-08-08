Finalmente è fatta, Eysseric sarà un giocatore della Fiorentina, domani a Firenze per le visite mediche

Arriva un rinforzo per Stefano Pioli, si è sbloccata la trattativa con il Nizza, domani Eysseric sarà a Firenze per le visite

Dopo Dalbert, il Nizza ha ormai liberato anche Valentin Eysseric. Una trattativa che vi abbiamo raccontato passo dopo passo, anticipandovi diverso tempo fa lo scambio dei documenti fra il Nizza e la Fiorentina, con la necessità da parte del club francese di trattenere il centrocampista offensivo, in scadenza di contratto, per gli impegni di Champions. Ma, come raccontato anche ieri, il via libera sarebbe stato una questione di ore. E ora siamo in pieno countdown per l’arrivo di Eysseric a Firenze: l’ora delle visite e delle ultime formalità burocratiche prime di diventare ufficialmente un nuovo calciatore viola.

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