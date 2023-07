Di Marzio: “Nizza e Hoffenheim su Kouamè, proporranno alla Fiorentina prestito con diritto di riscatto”

La Fiorentina potrebbe cedere uno dei suoi attaccanti. Christian Kouamé piace sia in Francia, al Nizza, che in Germania, all’Hoffenheim. Entrambi i club sono interessati al calciatore, ma nessuno dei due a titolo definitivo. Christian Kouamé potrebbe lasciare la Fiorentina per andare all’estero. Sia il Nizza che l’Hoffenheim si sono dimostrati interessati al profilo dell’attaccante viola. Entrambi vorrebbero parlare con la Fiorentina per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo scrive Gianluca Di Marzio

GRABARA PRIMA SCELTA PER LA FIORENTINA