TMW, la Fiorentina si muove per Lucas Perri, portiere brasiliano del Botafogo. Classe 1997

Torna di moda il nome di Lucas Perri per la porta della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club viola ha infatti messo nuovamente nel mirino l’estremo difensore che aveva già cercato nel gennaio del 2019, prima che passasse in prestito al Crystal Palace, in un’esperienza che non ha però dato i frutti sperati al brasiliano, che non è mai sceso in campo ed è poi tornato in patria. Classe 1997, alto 1.97, in questa stagione ha totalizzato 17 presenze con il Botafogo incassando 10 reti ma mettendo insieme altrettanti cleen sheet. Lo scrive TMW

