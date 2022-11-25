Tutti pazzi per Parisi: anche il Nizza sulle sue tracce. Potrebbe raggiungere l'ex compagno Viti
L'ottimo avvio di stagione di Fabiano Parisi ha attirato l'attenzioni di tanti club. Infatti, oltre alla Fiorentina, che segue da questa estate il 65 degli azzurri, in Italia ci sono anche Lazio e Juv...
L'ottimo avvio di stagione di Fabiano Parisi ha attirato l'attenzioni di tanti club. Infatti, oltre alla Fiorentina, che segue da questa estate il 65 degli azzurri, in Italia ci sono anche Lazio e Juventus. Ma attenzione, anche, a qualche squadra dall’estero, in particolare dalla Ligue 1. Secondo quanto riportato dal portale Transfermarkt.it, il Nizza avrebbe messo gli occhi sul terzino azzurro. Il ragazzo, dunque, raggiungerebbe un altro italiano già cercato dalla Fiorentina, ovvero il centrale difensivo Mattia Viti. Il cartellino di Fabiano Parisi si aggira intorno agli 8 milioni di € complessivi.
MILENKOVIC: “SONO RIMASTO ALLA FIORENTINA CONVINTO DA ITALIANO E DALLE AMBIZIONI DELLA SOCIETÀ”
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