Tutti pazzi per Parisi: anche il Nizza sulle sue tracce. Potrebbe raggiungere l'ex compagno Viti

L'ottimo avvio di stagione di Fabiano Parisi ha attirato l'attenzioni di tanti club. Infatti, oltre alla Fiorentina, che segue da questa estate il 65 degli azzurri, in Italia ci sono anche Lazio e Juv...

A cura di Redazione Labaroviola 25 novembre 2022 15:29

Foto: Instagram Parisi

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