Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Nizza pronto ad offrire un prestito con opzione per Richardson”

Anche Siviglia e Verona sul centrocampista

Nell’ottica di rinforzare la fascia resta il nome di Jeremie Boga in uscita dal Nizza, che peraltro ha alzato in pressing su un giocatore della Fiorentina. Si tratta di Amir Richardson che ha chiesto la cessione e ha parlato apertamente della volontà di andare nel club francese.

I francesi sono molto avanti e potrebbero proporre un’operazione in prestito, magari con opzione. Da tenere d’occhio pure il Siviglia che in estate si era fatto avanti, al pari dell’Hellas Verona che però non aveva entusiasmato il classe 2002. Lo scrive il Corriere dello Sport.

