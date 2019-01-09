CdS, Eysseric ha detto a Pioli che vuole andare via, casa ancora non disdetta. La destinazione...
Aspetta con impazienza una cessione Valentin Eysseric. Sulle sue tracce ci sono i francesi del Nizza e del Saint Etienne, ma amche qui manca ancora la fumata bianca. Ha voglia di giocare, lo ha detto...
A cura di Redazione Labaroviola
09 gennaio 2019 10:51
Aspetta con impazienza una cessione Valentin Eysseric. Sulle sue tracce ci sono i francesi del Nizza e del Saint Etienne, ma amche qui manca ancora la fumata bianca. Ha voglia di giocare, lo ha detto chiaramente anche a Pioli. Le due non convocazioni giustificate da una scelta tecnica nelle ultime gare del 2018 sono state il campanello d’allarme più rumoroso: non ha ancora disdetto il contratto della sua casa a Firenze, ma nei prossimi giorni è attesa una svolta.
Corriere dello Sport