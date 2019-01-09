Labaro Viola

CdS, Eysseric ha detto a Pioli che vuole andare via, casa ancora non disdetta. La destinazione...

Aspetta con impazienza una cessione Valentin Eysseric. Sulle sue tracce ci sono i francesi del Nizza e del Saint Etienne, ma amche qui manca ancora la fumata bianca. Ha voglia di giocare, lo ha detto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2019 10:51
CdS, Eysseric ha detto a Pioli che vuole andare via, casa ancora non disdetta. La destinazione... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Rassegna Stampa
Fiorentina
Pioli
Nizza
Eysseric
Condividi

Aspetta con impazienza una cessione Valentin Eysseric. Sulle sue tracce ci sono i francesi del Nizza e del Saint Etienne, ma amche qui manca ancora la fumata bianca. Ha voglia di giocare, lo ha detto chiaramente anche a Pioli. Le due non convocazioni giustificate da una scelta tecnica nelle ultime gare del 2018 sono state il campanello d’allarme più rumoroso: non ha ancora disdetto il contratto della sua casa a Firenze, ma nei prossimi giorni è attesa una svolta.

Corriere dello Sport

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok