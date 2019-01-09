CdS, Eysseric ha detto a Pioli che vuole andare via, casa ancora non disdetta. La destinazione...

Aspetta con impazienza una cessione Valentin Eysseric. Sulle sue tracce ci sono i francesi del Nizza e del Saint Etienne, ma amche qui manca ancora la fumata bianca. Ha voglia di giocare, lo ha detto...

A cura di Redazione Labaroviola 09 gennaio 2019 10:51

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric

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